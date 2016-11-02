Москва, 2 ноября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Акции российской частной авиакомпании «Трансаэро» резко подорожали после того, как совет директоров объявил о предстоящем обсуждении восстановления основной деятельности предприятия. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Putin.kremlin.ru Самолёт авиакомпании «Трансаэро»

Акции по состоянию на 10:13 мск выросли на 30%. Стоимость одной ценной бумаги составила 4,94 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 ноября совет директоров компании объявил, что с 4 по 11 ноября будет проходить обсуждение программы восстановления основной деятельности «Трансаэро». Решение будет принято путём заочного голосования.