Тюменский район, Тюменская область, 2 ноября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Конфликт между администрацией средней школы и родителями из-за противотуберкулезной пробы Манту разгорелся в посёлке Московский Тюменского района. Администрация учреждения требует от родителей поставить детям пробы Манту, в противном случае, угрожает не допустить до занятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном родительском комитете.

Реакция Манту

Корень конфликта заключается в жесткой позиции администрации средней школы в отношении детей, чьи родители отказываются по разным причинам от пробы Манту. Данная проба, считается, способна выявить болеющего туберкулёзом ребёнка, вовремя начать его лечение и таким образом обезопасить окружающих. В Тюменский родительский комитет обратились родители учеников с просьбой поучаствовать 1 ноября в общешкольном собрании. Активист регионального родкома Николай Голубцов взял на себя роль представителя организации на данном мероприятии. Также в собрании участвовала глава управления образованием в Тюменском муниципальном районе Ольга Буторина и педиатр из тюменской районной больницы.

«Мнения оказались диаметрально противоположными, какого-то очевидного примирения сторон не наступило, — делится своими выводами от мероприятия Николай Голубцов. — Педагоги и педиатр настаивают, что санитарные нормы, которые регулируют деятельность образовательных учреждений нацелены на предупреждение эпидемий заболеваний, обеспечение безопасной среды, поэтому предписывают обязательное прохождение детьми всего курса профилактических прививок. В то же время некоторые родители не верят в целесообразность измерения размера «пуговки» на руке, по которой можно судить о заболевании туберкулёзом. В интернете ходит довольно популярное видео из которого ясно, что данный медико-научный эксперимент — проба Манту — не используется в развитых странах, а также то, что иммунитет не меряется в миллиметрах и метрах».

Тюменский родительский комитет защищает право родителей окончательно решать, что вредно, а что полезно для здоровья ребёнка. Если федеральным законом от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» определён добровольный порядок проведения мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза, то так и нужно поступать, заявляют в родкоме.

«До тех пор, пока законодательно не будет решён вопрос о вакцинации и пробах Манту, в школах и детских садах постоянно будут возникать подобные случаи. Теперь дело за руководством образования Тюменского района. Либо они немного успокоят администрацию школы, заставят их «снизить обороты», либо решат, что забитый народ в глубинке стерпит и проглотит, а решение будет и дальше продавливаться административными методами», — считает Николай Голубцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первый конфликт на почве реакции Манту в Тюменской области. В марте родители, детей которых не допускали без «пуговок» в детские сады, обращались к уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области Андрею Степанову. Тюменцы постоянно предлагают ввести современные способы тестирования детей на туберкулез. В качестве альтернативы приводится ПЦР-диагностика. По данным Тюменского департамента здравоохранения, именно этот вид исследования, в отличие от стандартных методов диагностики, позволяет в несколько раз быстрее, точнее установить туберкулез.

«Сделали ребенку ПЦР. Не принимают — ни заведующая, ни фтизиатр, так как якобы закон запрещает принимать данный вид, как неинформативный. Только манту или диаскинтест. Плюс два вида коммерческих исследований — квантифероновый тест и T-SPOT. Это мне сегодня дал официальные разъяснения Департамент здравоохранения Тюменской области», — жаловалась одна из родительниц.

«Я двумя руками за прививки, — поясняет другая мать. — Кроме Манту. Меня саму с детства постоянно таскали по врачам — реакция Манту не нравилась. Такой неправдоподобный результат получается — чуть намочил, чуть почесал, тем более, у ребенка. А вести из-за этого ребенка в противотуберкулезный диспансер, где он и подхватит туберкулез — ну уж, увольте. Либо нужно вводить современные методы исследования, либо оставить на усмотрение родителей».

Главный аллерголог-иммунолог Тюмени Надежда Казакевич пыталась развеять мифы, связанные с составом туберкулиновой пробы (Манту), которая содержит такие вредные вещества, как фенол, выполняющий роль консерванта, и стабилизатор «Твин-80». «Туберкулин — это неспецифический аллерген для выявления нарастания инфицирования туберкулезом. Да, это белок, который содержит фенол и «Твин-80», но состав пробы стандартизирован с 1952 года и с этого же времени используется для диагностики. Токсичность данного препарата не регистрировалась с 1951 года. К тому же одна доза пробы Манту содержит 0,25 миллиграмма фенола, тогда как ежедневно в организме каждого человека вырабатывается 250 миллиграммов этого вещества. «Твин-80» также официально разрешен для использования во всех детских шампунях, кремах», — поясняла она порталу 72.ru.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов считает, что проблема носит ярко выраженный межведомственный характер. «Права одного ребенка нельзя противопоставлять правам другого. Надо найти консенсус. Но необходимо помнить, что в основе любых разногласий должно быть здоровье ребенка. Я бы призвал всех доверять врачам, а не сводить все только к юридическим нормам», — заявил Степанов.