Ставрополь, 2 ноября, 2016, 12:15 — ИА Регнум.



Стены тюрьмы Mariya Sarkazm

В Ставропольском крае 18-летний парень осужден за организацию экстремистской деятельности посредством сети интернет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Житель Невинномысска Артем Дейкун в декабре 2015 года начал агитацию своих знакомых и пользователей соцсетей к идеям расизма и насилия. Он транслировл через соцсети сепаратистские и революционные настроения.

Наконец, молодой человек, стал призывать своих знакомых и других людей вступить в экстремистскую организацию, деятельность которой запрещена в России судом.

Парню провели психиатрическую судебную экспертизу, которая помогла дать оценку действиям молодого человека.

Суд посчитал Дейкуна виновным в совершении преступления и назначил ему три года лишения свободы условно.

Отметим, что подобные дела рассматриваются судами Ставрополья довольно регулярно. Чаще всего экстремистские идея через соцсети распространяют совсем молодые ребята.