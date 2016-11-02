Санкт-Петербург, 2 ноября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко призвал депутатов городского Законодательного собрания поддержать предложенный Смольным проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, передает корреспондент ИА REGNUM. Об этом градоначальник сказал в своем выступлении перед парламентариями.

Kremlin.ru Георгий Полтавченко

Согласно документу, доходы городской казны в 2017 году составят 470,7 млрд рублей, расходы — 535 млрд рублей, дефицит бюджета — 64,3 млрд рублей.

«Проект полностью сбалансирован. Правительство продолжит работу над увеличением эффективности бюджетных расходов, сокращением издержек и поиском новых доходных источников», — сказал Полтавченко, добавив, что «параметры бюджета на 2017 год абсолютно реалистичны и гарантируют городу финансовую стабильность».

Губернатор объяснил, что дефицит бюджета будет покрыт за счет государственных заимствований Санкт-Петербурга, но доля госдолга в доходах бюджета, без учета безвозмездных поступлений в 2017 году, не превысит 16,7%.

Глава петербургской Контрольно-счетной палаты Вадим Лопатников также поддержал призыв губернатора. «Проект сбалансирован, и мы считаем, что это главное достижение этого бюджета», — сказал Лопатников. Впрочем, он отметил, что хотя уровень дефицита и объем государственного долга и находятся в пределах закона, но очень близки к предельно допустимым нормам.

«Об этом депутатам надо тоже задуматься», — заметил Лопатников. Он обратил внимание, что городу предстоит продолжить развитие в «достаточно жестких и новых экономических условиях», и КСП поддерживает принятый за основу вариант развития, отраженный в законопроекте о бюджете.