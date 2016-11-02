Москва, 2 ноября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В России с созданием Росгвардии произошла фундаментальная перегруппировка силовых структур: возникли не просто новые руководители силовых структур, возник новый контур, заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем 31 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Ервандович Кургинян

Обсуждая формирование Национальной гвардии, Сергей Кургинян отметил, что сам факт ее создания говорит о переконфигурации властных элит в России, и не только силовых: «Когда мы говорим о команде Путина, я говорю только то, что все знают, то мы видим, что из этой команды уже нет Черкесова, Якунина, Сергея Иванова, Виктора Иванова, Мурова… я могу продолжить. Значит, возникает какая-то новая реальность новой команды».

«Мы присутствуем при очевидных процессах фундаментальной смены элит и конфигураций власти», — сказал Кургинян, аргументируя это тем, что Национальная гвардия — это явление абсолютно новое для России.

«У нас два силовых слагаемых: Национальная гвардия и армия. Этого не было в истории России — ни в Империи, ни в новой России», — пояснил политолог, добавив, что руководители этих силовых слагаемых никак не находятся в состоянии безмятежности друг по отношению к другу.

По мнению Кургиняна, всё это может свидетельствовать о том, что у руководства России появились некоторые опасения относительно будущего: «По смыслу это какое-то внутреннее ощущение возможности глубоких попыток внутренней дестабилизации [России] в ближайшие два года», — заключил лидер движения «Суть времени».