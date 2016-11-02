Калуга, 2 ноября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между НП «Калужский фармацевтический кластер» и крупнейшим итальянским кластером C.H.I.C.O. (Cluster of Health, Innovation and Community) заключено в рамках российской бизнес-миссии во главе с заместителем министра промышленности и торговли РФ Сергеем Цыбом в столицу Италии — Рим. Соглашение подписали исполнительный директор НП «Калужский фармацевтический кластер» Ирина Новикова и президент итальянского кластера C.H.I.C.O Фабио Миралья. Как сообщили 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, соглашение предполагает сотрудничество калужских и итальянских фармацевтов в разработке технологий и производстве оригинальных фармацевтических субстанций, готовых лекарственных форм, их лицензирование, в компьютерном дизайне медикаментов, а также в ряде других проектов.

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Реализация соглашения планируется путем обмена передовым опытом, участия в совместных проектах экономического развития, информационного обмена, развития сотрудничества российских и итальянских университетов, исследовательских институтов, медицинских учреждений и специализированных компаний в секторах науки о жизни и здравоохранении.

«В рамках подготовки соглашения с итальянскими коллегами нам удалось определить их заинтересованность в наших компетенциях в области ядерной медицины, производстве противораковых препаратов, разработке и производстве радиофармпрепаратов. В ходе ответного визита итальянских коллег, запланированного на ноябрь 2016 года, мы организуем посещение ведущих предприятий кластера и объектов инфраструктуры, что позволит более детально обсудить возможность реализации совместных проектов. Успешный пример реализации на территории калужского фармацевтического кластера проекта по строительству завода «Берлин-Хеми/Менарини», ставшего одним из эффективных и современных производственных площадок группы «Менарини», вдохновляет итальянских коллег на дальнейшее расширение сотрудничества с нашим кластером», — заявила исполнительный директор калужского фармкластера Ирина Новикова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, калужский фармацевтический кластер был сформирован в 2011 году и на сегодняшний день является одним из крупнейших фармацевтических кластеров в России. Отраслевая специализация кластера — проведение доклинических и клинических исследований, разработка, синтез и внедрение в производство фармацевтических субстанций и радиофармпрепаратов, готовых лекарственных средств. В состав калужского фармкластера в настоящее время входят 63 предприятия и организации. Ядро кластера составляют фармацевтические заводы известных компаний «АстраЗенека», «НовоНордиск», «ШТАДА СиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини», крупные и средние российские фармкомпании «НИАРМЕДИК ПЛЮС», «Мир-Фарм», «ФармВИЛАР», «БИОН», «Обнинская химико-фармацевтическая компания» «ФАРМ-СИНТЕЗ» и «Сфера-Фарм». Участниками кластера являются государственные научные центры России в области разработки, производства и применения радиофармпрепаратов. В кластер также входят 38 малых инновационных и проектных компаний. Более 70% произведенной предприятиями калужского фармацевтического кластера продукции относится к инновационной продукции.