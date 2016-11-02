Москва, 2 ноября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. В ночь на 14 ноября жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть красивое небесное явление — суперлуние. Кроме того, с 9 по 22 ноября будет доступен для наблюдения звездопад, пик которого придется на 17 и 18 ноября, сообщается на сайте Московского планетария.

Hdimagelib.com Суперлуние

Суперлуние — это полнолуние, при котором Луна находится наиболее близко к Земле. При этом контуры рельефа лунной поверхности можно разглядеть невооруженным глазом, а в бинокль увидеть лунные кратеры и моря.

Наблюдать метеорный поток Леониды специалисты рекомендуют в часы перед рассветом. Также на протяжении ноября жители Московского региона смогут наблюдать незаметные обычно созвездия.

В полночь в восточной части неба будет виден Лев и его ярчайшая звезда Регул. На северо-западе будут видны созвездия Лебедя и Лиры.