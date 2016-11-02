Киев, 2 ноября, 2016, 12:04 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

На Украине полностью завершилась демобилизация военных шестой волны призыва. Об этом 2 ноября на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

«Принял доклад министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко о завершении процесса увольнения в запас военнослужащих в рамках шестой волны демобилизации», — проинформировал Порошенко.

По его словам, за два года войны в Донбассе благодаря мобилизации Украина остановила продвижение агрессора. Порошенко добавил, что на основе демобилизованных создается боеспособный резерв. «Очень важно, что за счет демобилизованных, особенно тех, кто лучше всего себя проявил в рядах Вооруженных сил, формируется более чем 100 тыс. резерв первой очереди», — отметил Порошенко.

Президент также заверил, что на сегодняшний день в Донбассе нет ни одного мобилизованного солдата ВСУ. «Я, как президент и Верховный главнокомандующий, могу доложить украинскому народу, что отныне ни одного мобилизованного на фронте, в зоне «АТО», нет. И Вооруженные силы Украины должны быть полностью обеспечены добровольцами, воинами-контрактниками, хорошо подготовленными, мотивированными, обученными и обеспеченными», — подытожил Порошенко.

Ранее, 1 ноября, представитель Генштаба ВСУ Михаил Щербина отметил, что пока Украина не планирует проводить седьмую волну мобилизации. «Пока очередная волна мобилизации не предвидится, у нас достаточно контрактников», — заверил Щербина.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября президент Порошенко подписал указ о демобилизации шестой волны призыва. При этом глава государства анонсировал полный переход ВСУ на контрактную основу. В Министерстве обороны Украины ранее заявляли, что потребности в объявлении седьмой волны мобилизации нет благодаря проведению успешной кампании по набору солдат на военную службу по контракту. По данным Минобороны, с начала 2016 года контракт с ВСУ заключили до 59 тысяч военнослужащих.