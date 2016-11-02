Екатеринбург, 2 ноября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Ситуация с вирусом иммунодефицита человека общая для всей страны. Об этом в фейсбуке заявил глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя горздрава Екатеринбурга Татьяна Савинова заявила о том, что Свердловская область находится на первом месте в России по темпам распространения ВИЧ-инфекции. При этом эпидемиологи уже несколько лет подряд заявляют об эпидемической ситуации с вирусом иммунодефицита человека.

«Про эпидемию ВИЧ в Екатеринбурге. Не питайте иллюзий, это ситуация общая для страны. Просто мы работаем на выявляемость и не боимся об этом говорить», — заявил Евгений Ройзман.

Добавим, о том, что ситуация с ВИЧ сложная по всей стране, эксперты говорят уже несколько лет. В нулевых годах помимо наркозависимых всё чаще стали заражаться благополучные в социальном плане граждане, а половой путь передачи инфекции лишь немного уступает наркоманскому.

Сложность ситуации ещё и в том, что чаще всего заражены активные в репродуктивном плане граждане, в возрасте от 30 до 49 лет. При этом далеко не все они знают о своём ВИЧ-статусе. По официальны данным, с начала 1990-х в регионе выявлено более 85 тыс. случаев заболеваемости.