Минск, 2 ноября, 2016, 11:59 — ИА Регнум.



Geograph.org.uk Картофель

По итогам уборочной кампании валовой сбор картофеля в сельхозорганизациях Белоруссии составил 928,6 тыс т с 36,9 тыс га при средней урожайности 251,7 ц/га (на 33,8 ц/га больше уровня 2015 года), сообщает Минсельхозпрод республики.

Свой вклад в сбор урожая 2016 года внесли также крупные крестьянско-фермерские хозяйства — с учётом их показателей валовой сбор картофеля составляет 1,1 млн т. В целом же ожидается урожай свыше 6 млн т картофеля по республике с учётом хозяйств всех категорий, прежде — населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 годы сельхозоргоанизации Белоруссии собрали меньше картофеля, но повысили урожайность (217,9 ц/га в 2015 году). Крахмалистый картофель активно используется белорусами в пищу и поставляется на экспорт в Россию.