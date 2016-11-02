Москва, 2 ноября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. В 2016 году на снабжение Вооруженных сил России принят многофункциональный нож сапера НС-2 из комплекта разминирования, входящего в состав средств преодоления минно-взрывных заграждений, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Сапёры

Нож разработан в соответствии с техническими требованиями инженерных войск и предназначен для выполнения инженерных и специальных задач в ходе боевой подготовки и в боевых условиях.

Нож сапера НС-2 обладает качествами ремонтопригодности, износостойкостью при воздействии температур, морской воды, горюче-смазочных материалов. Масса ножа составляет не более 300 граммов.

Оригинальная конструкция ножа обеспечивает удобное его удержание в руке, благодаря отсутствию острых выступающих элементов, легкое открывание составных частей — клинка с лезвием для резки детонирующего шнура, клинка со специальной заточкой, пилы, шила, пассатижей, отвертки.

Также ожидается принятие на вооружение многофункциональной саперной лопатки (МСЛ), предназначенной для снятия слоя грунта при разминировании, поиска взрывоопасных предметов и других вспомогательных работ.

Новый универсальный инструмент сапера отличается также малым весом, компактностью и повышенными прочностными характеристиками, включая устойчивость к воздействию температур, морской воды и нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время происходит перевооружение Вооруженных сил РФ новейшей техникой. В 2016 году предстоит поднять уровень оснащённости Вооруженных сил РФ новейшим вооружением с 47% до 51%. Повысить долю исправной техники с 89% до 92%. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) к 2020 году планирует увеличить долю цифровых средств связи в российской армии до 70%.