Тампа, США, 2 ноября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Российский нападающий «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 4 очка в выездном матче против «Нью-Йорк Айлендерс», признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Nhl.com Никита Кучеров

В победном матче с «Айлендерс» хоккеисту сборной России удалось забросить две шайбы и дважды ассистировать партнерам.

Отметим, что первой звездой дня стал вратарь ХК «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, который отразил 35 бросков в матче против «Сент-Луиса» (5:0).

Тройку лучших замкнул нападающий «Торонто» Назем Кадри, оформивший дубль в игре против «Эдмонтона» (3:2 ОТ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября ХК «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней арене уступил «Тампе Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 1:6.

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