Париж, 2 ноября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Власти Франции начали эвакуацию 1 тыс. 500 беспризорных детей из лагеря беженцев «Джунгли», расположенного на севере Франции вблизи города Кале, сообщает 2 ноября France-Presse.

Cnrs.fr Лагерь для беженцев «Джунгли»

Первый автобус эвакуировал 43 ребенка в 8:30 утра. Всего будет задействовано 70 автобусов.

Напомним, демонтаж лагеря «Джунгли», в котором проживало от шести до восьми тысяч беженцев, был завершен ночью 31 октября. Президент Франции Франсуа Олланд 1 ноября сообщил об окончательном расселении и завершении демонтажа незаконного лагеря беженцев в городе Кале, которое началось 24 октября.

Затрагивая вопрос несовершеннолетних мигрантах, оставшихся без опеки родителей, Олланд отметил, что они будут направлены в специальные центры на территории Великобритании и Франции.