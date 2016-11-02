Ташкент, 2 ноября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Врио президента Узбекистана, кандидат на пост главы государства Шавкат Мирзиёев намерен развивать туристическую отрасль. Об этом он заявил, выступая на съезде Либерально-демократической партии республики с программной речью.

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«Планируем принять отдельную Программу ускоренного развития в 2017—2021 годах сферы туризма, имеющей большое значение для роста экономики страны», — заявил Мирзиёев.

По мнению премьера, должна быть усовершенствована система управления в данной сфере, упрощен порядок регистрации и выдачи виз для туристов, разработаны новые туристические маршруты.

«Необходимо также обеспечить ускоренное развитие инфраструктуры туризма, привлечь в сферу иностранные инвестиции», — указал врио президента Узбекистана.

Мирзиёев, кроме того, предложил создать специальные экономические зоны по развитию туристической отрасли.

«В этих целях считаем необходимым инициировать разработку проекта закона «О туризме» в новой редакции, предусматривающего создание широких возможностей для предпринимателей, а также критически пересмотреть деятельность национальной компании «Узбек­туризм», — подчеркнул кандидат в президенты.

Напомним, в Узбекистане находятся такие выдающиеся туристические объекты как памятники Самарканда и Бухары, Хивы и Шахризабса. В стране есть огромный потенциал для развития экологического и гастрономического туризма, в горных районах страны есть условия для создания горнолыжных курортов.

Вместе с этим, инфраструктура во многих местах отдыха граждан не модернизировалась со времен СССР. В частности, на горнолыжном курорте «Чимган» стоит ряд заброшенных многоэтажных зданий, которые во времена Союза были заполнены отдыхающими.

Недостаточно развита инфраструктура и у крупных водоемов и горных рек, в связи с чем значительно выросли расценки на услуги имеющихся там гостиниц.