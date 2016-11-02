Москва, 2 ноября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. В декабре 2016 года на российском рынке начнутся продажи обновленного седана C-cегмента Kia Cerato. Изменения коснулись дизайна внешнего вида и интерьера модели, а также оснащения, сообщает пресс-центр KIA Motors Rus.

EurovisionNim Kia Cerato

После рестайлинга Cerato получил больше сходства с такими моделями бренда, как Optima и флагманский Quoris. Новый дизайн получили решетка радиатора и основные фары, а также передний бампер и задние фонари.

Базовая комплектация модели включает 6 подушек безопасности, передние и задние датчики парковки, камеру заднего вида. Также седан оснащен системой экстренного оповещения «ЭРА-Глонасс» и интеллектуальной системой автоматического открывания багажника.

Система выбора режимов движения Drive Mode Select позволит изменить настройки двигателя, трансмиссии и рулевого управления. Водитель сможет выбрать один из трех режимов работы в зависимости от дорожных условий и собственного стиля вождения.