Якутск, 2 ноября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Скудное меню, холодный чай без сахара, обноски вместо одежды, тонкие одеяла, продавленные матрасы и оставшиеся от пенсии крохи, которые уходят на попытки унять голод — обитатели интерната для престарелых Якутска жалуются президенту РФ Владимиру Путину на невыносимые условия в учреждении. Люди отдают 75% пенсии на своё содержание, а в итоге страдают от недоедания и холода.

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Письмо жителей дома престарелых и инвалидов опубликовало Якутия.инфо. «Часто люди уходят отсюда со словами: «Нет, в интернате невозможно жить!» В первую очередь мы страдаем от некачественного питания. Почти всегда ходим полуголодные, особенно по вечерам. Наш рацион очень скудный. Утром обычно дают кашу, как правило, без сахара и масла. Сегодня, например, утром ели практически сырую манную кашу, к тому же без соли. Четырьмя граммами масла не помажешь даже кусочек хлеба. После завтрака сразу мучительно начинаем ждать так называемого обеда. В час дня, как только раздается звонок, режущий слух как на зоне, мы всей гурьбой, словно стадо овечек, спотыкаясь и толкаясь, бежим в столовую. Многим не хватает терпения есть суп ложкой — жадно выхлебывают прямо из тарелки через край, а что остается на дне — кусочек картошки или немного лапши — глотают одним взмахом ложки. И в общей сложности наш обед длится не более пяти минут. На ужин порой вместо каши дают кусочек вареной рыбы, естественно, не первой свежести…», — рассказали обитатели интерната.

«Господин Путин, персонально приглашаем вас отведать нашей еды. Отобедайте, пожалуйста, с нами! Очень ждем. А еще просим организовать проверку: правильно ли расходуются государственные средства, выделенные на наше содержание», — призывают пожилые люди.

Они также просят президента, главу Якутии Егора Борисова, депутатов Госдумы, регионального парламента, а также чиновников из Министерства социальной защиты уменьшить взнос на содержание, отчисляемый из пенсии, с 75% до 60%.

«Тем более, нам одежду не покупают. Пальто, кофты, белье и прочее нам приносят из церкви, иногда добрые люди отдают. Уже сейчас в комнатах гуляют сквозняки, а одеяла не у всех теплые, матрасы у некоторых до того тонкие, что утром на теле отпечатываются следы от железной кровати. Меховые унты, даже валенки, тоже в большом дефиците, постоянно носим чьи-то обноски». — говорится в письме.

Оставшиеся от пенсии деньги люди тратят на покупку еды: «От постоянного чувства голода спасает буфет, хотя цены там умопомрачительные. Обычно мы, записываясь в «черную книгу», в долг берем китайскую лапшу быстрого приготовления и молочные продукты. Но, к сожалению, в мгновение ока набегает большой долг и наступают месяцы натуральной голодовки. До слез больно смотреть на бабушку с трясущимися руками, вымаливающую в долг жалкий кусочек аппетитной колбасы…».

Обитатели интерната уверены, что их кормят не по нормативам, меню не вывешивают, а мясо с фермы, где для нужд интерната содержатся козы и свиньи, куда-то исчезает. «В нашем интернате для инвалидов и престарелых, кажется, в основном работают приближенные люди начальства — многочисленная родня. Поэтому правды не добьешься — друг друга покрывают», — также жалуются люди.

«Мы свои фамилии изменили. Почему? За данное письмо нас могут запросто выкинуть на улицу. А куда мы пойдем в стужу и без того обиженные судьбой, злыми равнодушными людьми и бестолковой властью? Это не первое наше письмо. До этого наши ветераны отправляли жалобы в прокуратуру Якутии, Министерство социальной защиты и труда республики. Но воз и ныне там. А те, кто писал и открыто начинал выступать, куда-то бесследно исчезли. Есть слухи, что их увезли в Томмотскую психбольницу. Правда ли — не знаем…», — так заканчивается письмо Путину из интерната в Якутске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орловской области несколько пациентов Богдановского дома-интерната для престарелых и инвалидов оказались в должниках. Бывшая заместитель директора учреждения оформила на пациентов интерната несколько микрозаймов и банковских кредитов. Среди пострадавших — не менее 33 пациентов, причем на каждого из пострадавших был оформлен не один, а несколько займов.