Москва, 2 ноября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Нефть волнует всех всё больше и больше. К настоящему моменту цены на черное золото подошли к очень важному уровню поддержки, который соединяет минимумы января с минимумами июля и сентября, считает аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

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«В случае прохождения данного рубежа вниз, а для нефти марки Brent — это уровень $48 за баррель, для WTI — $46,5 за баррель, рынок нефти ускорит свое падение. В этом случае стоит ожидать возврата котировок Brent и WTI в районы $42,5 и $41 за баррель соответственно», — полагает Игнатенко.

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«Сегодня, 2 ноября, ожидаются вечерние данные от Минэнерго США. По прогнозам, ожидает увеличение запасов на 1,6 млн баррелей. Если цены на черное золото не смогут удержаться в рамках своего восходящего тренда, то надо готовиться вступать в игру на понижение. Потенциал падения в этом случае будет составлять порядка 10−12%», — высказала свою точку зрения эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 2 ноября мировые цены на нефть снижаются на фоне сообщения Американского института нефти (API) о значительном росте запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 07:37 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,69% — до $47,81 за баррель, цена на нефть марки WTI — на 0,84%, до $46,28.