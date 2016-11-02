Москва, 2 ноября, 2016, 23:10 — ИА Регнум. Кто несет ответственность за «величайшую геополитическую катастрофу» XX века? Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян считает, что вся ответственность лежит на правящей в СССР партии — Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Об этом Кургинян заявил в эфире программы «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем 31 октября.

«Партия Ленина — авангард строителей коммунизма»

Развивая свою мысль, он подчеркнул не вполне очевидное для многих — что в государстве, в котором так много было положено на алтарь коммунистических идеалов, именно КПСС, которая должна была хранить верность этим идеалам, их предала. Иначе краха СССР не произошло бы. И великая жертва советского народа оказалась, в каком-то смысле обменяна на чечевичную похлебку

Кургинян убежден в том, что «никто больше не отвечает» за гибель СССР.

«Да, были внешние грозные силы: ЦРУ, Америка. Ну, как-бы, всегда это существует. Почему не Америка распалась, а мы? Как с партии можно ответственность эту снять?».

Читайте также: «СССР был принесён в жертву мечте о «вхождении в Европу» — Кургинян

Иллюстрируя свой тезис, он привел в качестве примера метаморфозу, произошедшую с первым секретарем московского горкома КПСС Борисом Ельциным. Который, по словам политолога, исповедовал ортодоксальный марксизм-ленинизм, а потом в одночасье все предал:

«Что произошло? «Я облетел вокруг Статую Свободы, и вдруг у меня изменились все идеалы». Ты с ума сошел? Как могут измениться идеалы?»

Сергей Кургинян уверен, что только глубокое осознание своей вины может быть конструктивно в этой ситуации. «Я верю в то, что в какой-то момент проснется совесть. Она обязана проснуться», — заключил лидер движения «Суть времени», добавив, что люди, которые допустили развал СССР, должны, прежде всего сказать: «Mea culpa — моя вина!».