Санкт-Петербург, 2 ноября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. На строительство метро в Санкт-Петербурге в следующем году потратят 24 млрд рублей. Об этом 2 ноября сообщил губернатор города Георгий Полтавченко, представляя проект бюджета-2017 в петербургском парламенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство метро

Из городского бюджета на строительство Невско-Василеостровской, Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линии, а также Фрунзенского радиуса пойдет 19,7 млрд рублей. Полтавченко гарантировал, что из федерального бюджета на строительство метро поступит еще 4,3 млрд рублей, что доведет общую сумму до рекордных 24 млрд рублей.

«Уверен, что 2016-й станет последним годом в истории, когда в нашем городе не появилось ни одной новой станции метро», — пообещал Полтавченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля 2016 года генеральный директор «Метростроя» Вадим Александров заявил, что на возведение петербургской подземки не выделяют достаточно средств, чтобы успеть сдать новые станции в изначально намеченные сроки.

Но уже 12 августа в Смольном сообщили, что за счет перераспределения предусмотренного объема финансирования с 2018-го на 2017 год строительство новых линий метрополитена будет ускорено. Так, завершение строительства Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена может произойти уже в следующем году, с опережением графика.