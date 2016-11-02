Красноярск, 2 ноября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Прокуратура в Сибирском федеральном округе в 2016 году добилась выплаты задолженности по заработной плате в 1,5 млрд рублей, в суды было направлено свыше 40,9 тыс. заявлений о взыскании, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

К административной ответственности удалось привлечь 2 тыс. 732 лица, в отношении наиболее злостных руководителей инициировался вопрос о дисквалификации, 22 лица уже дисквалифицированы. Наибольшие суммы задолженностей выплачены после вмешательства прокуроров в Иркутской и Омской областях (907,7 млн руб. и 623,1 млн руб. соответственно).

В Красноярском крае погашено 545,2 млн рублей задолженности, в Кемеровской области — 474,1 млн рублей, в Новосибирской — 450,8 млн рублей.

В частности, был полностью ликвидирован долг в 32,2 млн рублей перед 1,354 тыс. работников ОАО «Ангарское управление строительства». Всего по округу возбуждено 157 уголовных дел, уточнили в прокуратуре. В суды направлено 58 уголовных дел, 19 лиц уже осуждены.