Ставрополь, 2 ноября, 2016, 11:40 — ИА Регнум.



Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Активисты ОНФ в 2017 году намерены держать под контролем ход капитального ремонта многоквартирных домов в Ставропольском крае. Эта тема останется в повестке фронда в будущем году. С таким заявлением выступила руководитель Региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Алла Седых на конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта в Ставропольском крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении.

У представителей фронта вызывает много вопросов квалификация руководителей Фонда капремонта, распределение ими денежных средств между домами, составление сметы, качество используемых подрядчиком материалов.

Вместе с тем, она отметила, что рабочая группа тщательно проверила свыше полусотни домов, в которых завершен капитальный ремонт. Еще столько же планируют проверить до конца года.

Общественники детально проверяют ремонт подвалов, крыш, заходят в квартиры людей, направляющих жалобы. Сверяют проектно-сметную документацию с фактическим исполнением заявленных работ. Экспертные заключения по мере готовности направляются Регоператору и министерству ЖКХ.

По предварительным итогам мониторинга в 2016 году активисты Общероссийского народного фронта оценили выполнение капремонта в крае «на четверку». Претензии были высказаны по поводу ремонта крыш и фасадов, а также к качеству используемых подрядчиками материалов.

«Ситуация постепенно выравнивается. На рынок капремонта, наконец, заходят добросовестные подрядчики», — отметила по результатам работы Седых. В этом плане она подчеркнула активность собственников и активистов, которые обращают внимание на недостатки выполненных работ.

Вместе с тем, в Думе Ставрополья акцентировали внимание на низких темпа выполнения краткосрочного плана программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Эту проблему назвал ключевой глава комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Андрющенко, сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте.

Ранее в пресс-службе НО СК «Фонд капитального ремонта» сообщали ИА REGNUM о выполнении этого плана, рассчитанного на 2014—2016 годы, на 65%. В план включено 749 многоквартирных домов. Как отчитался оператор на совещании в Думе Ставрополья, к 25 октября ремонт завершен в 151, продолжается в 524, в 32 домах — не начат.

В затягивании сроков выполнения программы капитального ремонта многоквартирных домов региональный оператор винит срыв конкурса на отбор подрядных организаций. Конкурс был сорван из-за отсутствия заявок участников.

Для уменьшения проблем качества выполненных работ по капремонту домов, в Ставропольском крае создан реестр добросовестных подрядчиков. В него включены первые двадцать организаций.