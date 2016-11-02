Севастополь: Аэропорту «Бельбек» нашли инвестора
Севастополь, 2 ноября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Правительство Севастополя подписало меморандум о взаимодействии по реализации проекта строительства гражданского сектора аэропорта «Бельбек» с потенциальным инвестором — компанией «Интеграл». Документ подписали 1 ноября в Москве глава Севастополя Дмитрий Овсянников и генеральный директор компании Владимир Зарицкий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Севастополя.
Меморандум закрепил намерения сторон предпринимать зависящие от них усилия для реализации проекта строительства гражданского сектора аэропорта «Бельбек». При этом инвестор проекта должен обеспечить эффективное управление аэровокзальным комплексом и сопутствующей коммерческой инфраструктурой.
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Как сообщало ИА REGNUM, в федеральной целевой программе по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года предусмотрено 1,776 млрд рублей на организацию гражданского сектора аэропорта. Общий объем инвестиций в варианте полноценного круглогодичного аэропорта ориентировочно оценивался в шесть миллиардов рублей (включая средства, выделенные по ФЦП).
Бизнес-план развития гражданского сектора аэропорта был разработан консалтинговой компанией «Люфтганза-консалтинг».