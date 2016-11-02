Севастополь, 2 ноября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Правительство Севастополя подписало меморандум о взаимодействии по реализации проекта строительства гражданского сектора аэропорта «Бельбек» с потенциальным инвестором — компанией «Интеграл». Документ подписали 1 ноября в Москве глава Севастополя Дмитрий Овсянников и генеральный директор компании Владимир Зарицкий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Севастополя.

Melee Аэропорт «Бельбек»

Меморандум закрепил намерения сторон предпринимать зависящие от них усилия для реализации проекта строительства гражданского сектора аэропорта «Бельбек». При этом инвестор проекта должен обеспечить эффективное управление аэровокзальным комплексом и сопутствующей коммерческой инфраструктурой.

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Как сообщало ИА REGNUM, в федеральной целевой программе по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года предусмотрено 1,776 млрд рублей на организацию гражданского сектора аэропорта. Общий объем инвестиций в варианте полноценного круглогодичного аэропорта ориентировочно оценивался в шесть миллиардов рублей (включая средства, выделенные по ФЦП).

Бизнес-план развития гражданского сектора аэропорта был разработан консалтинговой компанией «Люфтганза-консалтинг».