Чжухай, Китай, 2 ноября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Президент китайской аэрокосмической корпорации ChinaRocket Co. Ltd. Хань Цинпин, выступая на международном авиасалоне в Чжухае, раскрыл план развития космического туризма в Китае.

Цитата из м/с «Гостья из будущего». реж. Павел Арсенов. 1984. СССР Космический автобус

По словам Хань Цинпина, к 2020 г. китайские инженеры разработают специальный челнок, массой до 10 тонн, который будет способен доставит 3−5 человек на высоту в 60−80 км. На данной высоте космические туристы уже смогут почувствовать невесомость и сделать снимки с орбиты, пишет «Жэньминь жибао».

Следующий этап программы намечен на 2025−2029 гг. К этому моменту в Китае будет создан 100-тонный космический корабль, вместимостью до 20 человек, который сможет доставить туристов на высоту от 120 до 140 км.

В период с 2030 по 2035 г. Китай, обобщив полученный опыт, создаст сверхлегкий космический корабль, способный совершать орбитальные, а также трансконтинентальные перелеты за рекордно короткие промежутки времени. Данные аппараты смогут принимать на борт около 20 туристов.

По прогнозам специалистов, к 2020 г. общий объем рынка космического туризма в Китае составит около 30 млрд юаней ($ 4,6 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в сентябре стало известно, что Китай построит модернизированный аналог МКС. Строительство новой космической станции начнется уже в 2017 году.