Москва, 2 ноября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий установку обязательной доли рекламных площадей, которые должны быть выставлены на торги, участниками которых будут только субъекты малого и среднего бизнеса (МСП), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября. Доля составит 20%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наружная реклама

Прописывается, что стартовая цена каждого лота в расчете на один год срока действия договора не должна превышать одной тысячной размера предельного значения выручки от реализации товаров (работ, услуг), установленного правительством для малых предприятий (для городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — двух тысячных размера этого предельного значения).

Законопроектом также предлагается установить обязанность хозяйствующих субъектов раскрывать информацию о своих аффилированных лицах и запретить им участвовать в торгах при наличии у аффилированных лиц разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Это, по мнению правительства, «будет препятствовать дроблению крупных участников рекламного рынка и созданию условий для участия в специализированных торгах аффилированных с ними компаний, формально соответствующих критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства».

Предлагается также установить единый порядок проведения торгов, уточнить принципы формирования схем размещения рекламных конструкций и порядок выдачи разрешений на их установку.

Предусматривается возможность проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или другом недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, в период до шести месяцев до истечения срока договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Устанавливается минимальная доля рекламных конструкций каждого типа (вида), владельцы которых должны относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства (не менее 20% от каждого типа (вида)).

Законопроектом также предлагается установить административную ответственность должностных лиц организаторов торгов за нарушение требований законодательства к их проведению.