Екатеринбург, 2 ноября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Заражение вирусом иммунодефицита человека всё чаще происходит именно половым путём. Об этом сообщают эпидемиологи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

По данным специалистов, в 1990-е главным образом заражались наркозависимые граждане. Но уже в нулевых годах частым явлением стал половой путь передачи ВИЧ. Сейчас 46% всех случаев инфекции связаны именно с половым путём, и в основном страдают люди, не относящиеся к неблагополучным социальным группам. В основном, в зоне риска оказываются женщины.

Кроме того, рискуют и медицинские работники. На Урале уже были случаи, когда сотрудники медучреждений заражались, оказывая помощь пациенту, не зная, что у него ВИЧ.

Эпидемиологи напоминают: заражение ВИЧ, как правило, происходит через кровь и выделения во время полового акта. По словам медиков, избежать неприятных последствий позволит предохранение во время секса. Кроме того, в Екатеринбурге и Свердловской области частыми стали акции по экспресс-тестированию на ВИЧ, которые проводятся несколько лет и уже востребованы гражданами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, управление здравоохранения администрации Екатеринбурга объявило об эпидемии ВИЧ. А Свердловская область — лидер в России по уровню распространённости ВИЧ-инфекции. Впрочем, эксперты отмечают, что ситуация в этом плане непростая по всей стране.