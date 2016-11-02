Вашингтон, 2 ноября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Небольшой металлический метеорит обнаружил на поверхности Марса планетоход «Кьюриосити» (Curiosity). Необычный объект находился на склоне горы Шарп, сообщает NASA.

Nasa.gov Марсоход Curiosity

Марсоход сделал снимок метеорита 28 октября при помощи камеры ChemCam, находка привлекла внимание своей округлой формой и глубокими бороздами на поверхности. Это говорит о том, что ранее металлический объект находился в расплавленном состоянии.

Диаметр находки составляет 4 см, ученые назвали его Egg Rock. По мнению специалистов, в составе метеорита — никель и железо, а прилетел он на Марс из центральной части Пояса астероидов — области Солнечной системы между орбитами Марса и Юпитера. Стоит отметить, что метеориты находили на поверхности Красной планеты и раньше.