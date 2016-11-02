Севастополь, 2 ноября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Севастопольские парламентарии на заседании 1 ноября большинством голосов освободили от уплаты налога на имущество Мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея». Изменения внесены в закон «О налоге на имущество организаций», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Изменения касаются освобождения от уплаты налога на имущество на период 2017—2021 годов организаций, ведущих деятельность музеев и по охране исторических мест и зданий, памятников культуры.

По словам инициатора изменений в закон, депутата Вячеслава Аксенова, музей «35-я береговая батарея» находится «в особом положении»: он принимает посетителей бесплатно и существует за счет благотворительных пожертвований, поэтому для него уплата налога на имущество в размере около двух миллионов рублей в год — «это серьезная сумма и существенный удар по бюджету».

В целом, освобождение уплаты налога на имущество будет способствовать развитию туризма в городе, но «выпадающие доходы из бюджета Севастополя не будут компенсированы».

Всего в городе работает 10 организаций с музейной деятельности, из них пять работают по упрощенной системе деятельности и не подлежат налогообложению. Так, крупные музейные комплексы Севастополя федерального уровня «Херсонес Таврический» и «Музей героической обороны Севастополя» не являются объектами налогообложения, сообщил Аксенов.

Музейный комплекс «35-я береговая батарея» расположен на месте трагических событий окончания обороны Севастополя 1942 года. Он создан на средства экс-спикера ЗС Севастополя Алексея Чалого несколько лет назад и существует в форме некоммерческой общественной организации. Как сообщил директор музея Валерий Володин, благотворители ежегодно вкладывают в развитие комплекса порядка 20 млн рублей. В прошлом году музей посетили более миллиона посетителей.

Площадь мемориала «35-я береговая батарея» составляет порядка восьми гектаров, подземные сооружения занимают около пяти тысяч квадратных метров.