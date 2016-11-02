Киев, 2 ноября, 2016, 11:30 — ИА Регнум. На территории Донбасса, где власти Украины проводят «антитеррористическую операцию» («АТО»), больше нет мобилизованных украинских военнослужащих. Об этом президент Украины Петр Порошенко написал на свой странице в социальной сети Facebook.

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

«Я, как президент и верховный главнокомандующий, могу доложить украинскому народу, что отныне ни одного мобилизованного на фронте, в зоне «АТО» нет, — написал глава государства. — И вооруженные силы Украины (ВСУ) должны быть полностью обеспечены добровольцами, воинами-контрактниками, хорошо подготовленными, мотивированными, обученными и обеспеченными».

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в апреле 2014 г. вспыхнула гражданская война. Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР), которые не поддержали государственный переворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от Украины территориями. После этого новые украинские власти объявили о начале проведения «АТО» в Донбассе.

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