Волгоград, 2 ноября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В Волгограде за надругательство над флагом России вынесено наказание. Понесли его лица, которые применили российский триколор в качестве мусорного мешка. Троих дворников лишили премии, начальницу участка УК Тракторозаводского района уволили, сообщили в городской администрации.

Кадр видео с сайта youtube.com пользователя вася васин Дворники Волгограда

Уж неизвестно, каков размер премии, которой поощряют дворников за успехи в труде, но размер наказания удивляет, это точно. Пример того, что можно использовать в качестве тары или еще в каких-либо хозяйственных целях государственный символ России и при этом получить столь незначительное наказание — это плохой пример. Воспитательного эффекта такое наказание во всяком случае иметь не будет и задуматься не заставит — это точно.

Мягкость наказания удивила горожан. За издевательство над государственными символами «надо давать по полной программе», приводит слова бывшего заместителя мэра Волгограда, Заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства РФ Олега Капустина V1.ru."Этак и в Вечный огонь справить малую нужду можно, а потом сказать: «Простите, я без умысла». Ну что это такое? Если ты гражданин России, ну так и отвечай по законам России! Уважай законы государства, его символы», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде дворники собирали в российский триколор опавшие листья и мусор. Видео с этим кощунственным действом стало достоянием общественности. Один из жителей Тракторозаводского района Волгограда 26 октября обратился в полицию с заявлением.

При этом неравнодушный горожанин отметил, что в ответ на его недоумение по поводу действий дворников коммунальщики заявили, что собирают мусор просто в полотно, а вовсе не в российский флаг. Мотивировали они свое объяснение тем, что держат триколор красной полосой кверху, а белой — книзу, то есть, не в традиционном для флага положении.

В ходе проверки, организованной сотрудниками правоохраны, было получено дополнительное пояснение — использование флага было вынужденным, так как у коммунальщиков сломался трактор. Тогда они нашли на складе, по их словам, какое-то старое полотно и стали сгребать листву туда.

Между тем в России официально учрежден праздник — День Государственного флага Российской Федерации. В соответствии с указом президента РФ он с 1994 года отмечается 22 августа. Есть также в уголовном кодексе и статья № 329 «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации». И в соответствии с ней совершившим данное преступление полагается наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев либо лишения свободы на срок до одного года.

Это что касается закона. А что касается совести — то тут уже и сказать нечего, кроме как удивиться, где и как воспитывались эти люди, которым по возрасту своему уже самим положено рассказывать тем, кто помоложе, что такое Родина и как нужно относиться к вещам, которые святы для каждого гражданина, причем каждой страны. Люди без роду и племени. Манкурты…

Манкурты — люди без истории, имеющие психологию раба, потерявшие связь с прошлым, с национальными корнями (роман Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» — ред. ИА REGNUM ).