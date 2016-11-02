Санкт-Петербург, 2 ноября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Перераспределение средств на достройку нового стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга не помешает вводу в строй социальных объектов. Это пообещал губернатор Георгий Полтавченко, представляя в Законодательном собрании проект городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Piterarena.com Стадион на Крестовском острове

В то же время четыре социальных объекта в Петербурге могут потребовать «дополнительных бюджетных решений» для ввода в строй в запланированный срок из-за необходимости финансирования стадиона на Крестовском острове. Это связано с перераспределением средств с социальной инфраструктуры — больниц, поликлиник, детских садов — на строительство «Зенит-Арены».

Ранее сообщалось о том, что для завершения строительства стадиона в 2016 году в его пользу были перераспределены средства бюджета Санкт-Петербурга. Наблюдатели предположили, что это повлечет задержки в сдаче школ, детских садов и других социальных объектов. Смольный уже отвергал эти опасения.

«Перераспределение средств было абсолютно техническим действием. 25 из 29 затронутых этим решением социальных объектов будут введены в 2017—2018 годах в соответствии с планами без каких-либо дополнительных бюджетных решений», — сказал сегодня Георгий Полтавченко в Законодательном собрании.

Он также отметил, что одна больница в Колпино точно не будет введена в срок в 2017 году, но это связано с тем, что управление ФАС по Петербургу дважды отменяло конкурс.

Георгий Полтавченко сообщил, что в 2017 году на развитие образования в Санкт-Петербурге будут выделены рекордные 118 млрд рублей. «Субсидии общеобразовательным школам составят 45 млрд рублей, дошкольным образовательным учреждениям — 40 млрд рублей», — сказал губернатор, добавив, что «бюджетные ассигнования учреждений образования запланированы со значительным превышением ожидаемых темпов инфляции».

В 2017 году запланировано ввести 5 общеобразовательных школ и 9 детских садов. Будет начато строительство еще 2 школ и 3 дошкольных образовательных учреждений.

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Финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» в 2017 году увеличится почти на 15% и составит 86 млрд рублей. Будут введены в эксплуатацию семь объектов здравоохранения, в том числе четыре поликлиники.