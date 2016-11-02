Токио, 2 ноября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Власти Японии требуют, чтобы разработчики приложения Pokemon Go внесли ограничения в игру, чтобы водители не играли в Pokemon Go за рулем, сообщает 2 ноября Kyodo.

Direttanews.it Игра Pokemon Go

Правительство города Итиномия, расположенного в префектуре Айти, отправит письмо в компанию Niantic Inc. с требованием внести ограничения в игру Pokemon Go, чтобы водители не могли играть в приложение за рулем автомобиля во время движения.

На данный момент в приложении Pokemon Go существуют ограничения, которые срабатывают, когда автомобиль достигает определенной скорости, однако пользователи могут обойти ограничения и продолжить игру.

Напомним, 26 октября в городе Итиномия на пешеходном переходе автомобиль сбил 9-летнего Кейта Норитаке. 36-летний водитель Нобусуке Каваи признался, что играл в Pokemon Go, когда сбил мальчика.