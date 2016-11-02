Великий Новгород, 2 ноября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при строительстве новой школы в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, следователи усмотрели в произошедшем признаки состава преступления по ч.2 ст.143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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О падении рабочего ООО «Строительный трест 45» с высоты более четырёх метров правоохранительным органам стало известно 2 октября. Мужчина в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где позднее скончался.

По мнению следователей, это произошло в результате нарушения правил охраны труда.

Государственной инспекцией труда в Новгородской области в ходе расследования этого смертельного несчастного случая были выявлены нарушения правил по охране труда при работе на высоте: на перекрытиях строящегося объекта не были установлены защитные и страховочные ограждения, знаки безопасности. После этого случая нарушения на стройке были устранены.

В настоящее время строительство школы продолжается. По данным пресс-центра правительства Новгородской области, работы идут в три смены. Объект должен быть сдан до конца 2016 года.