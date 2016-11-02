Иваново, 2 ноября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Владимир Шарыпов избран на пост главы города Иваново решением депутатов Ивановской гордумы 2 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ivanovoobl.ru Владимир Шарыпов

За кандидатуру заместителя председателя правительства Ивановской области проголосовали 27 депутатов.

Всего, напомним, на пост главы Иванова претендовали четыре кандидата: помимо Шарыпова, в конкурсе на должность участвовали депутат Ивоблдумы Александр Фомин, временно исполняющий полномочия главы города Иваново Игорь Чебыкин и лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Ивановской области Павел Попов. Впрочем, двое кандидатов — Фомин и Чебыкин — взяли самоотвод. Кандидатуру же Шарыпова ранее поддержал политсовет ивановского отделения «Единой России».

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На пост главы Иванова претендуют три кандидата

Как сообщало ИА REGNUM, пост главы администрации Иванова стал вакантным в сентябре, после того как Алексей Хохлов победил на выборах в Государственную думу.