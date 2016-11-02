Ставрополь, 2 ноября, 2016, 11:20 — ИА Регнум.



Линия электропередачи

В Ставрополе для предотвращения массовых отключений электроэнергии планируется создать аварийную линейную площадку в Юго-западном районе. С таким предложением выступило руководство электрических сетей города на заседании оперативного штаба в горадминистрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Ставрополя.

Линия будет создана для оперативного реагирования на аварийные отключения, подобные тем, что произошли в Ставрополе октябре 2016 года. Каждая авария оставляла без света тысячи людей.

Глава города отметил положительный подобный опыт при создании в густонаселенных районах станций скорой помощи, и он может с успехом быть использован энергетиками. Необходимо в этих районах также создать отдельную линию связи с диспетчерскими службами теплосетей, чтобы не допустить в зимнее время аварийных остановок городских котельных.

После того как отключения света приводили к обесточиванию светофоров по городу стала очевидной необходимость отрегулировать взаимодействие со службами ГАИ.

На ближайшем заседании горадминистрации планируется выслушать предложения электросетей по реализации инвестиционных программ в этом направлении в 2017 году. Глава города попросил составить график работ с указанием сроков по дальнейшей реконструкции и восстановлению кабельных линий.

После аварий в октябре 2016 года оперативные бригады отремонтировали более десяти участков кабельных линий. Еще несколько линий отремонтируют в самое ближайшее время. В порядок приводят места с обрывами и повреждениями воздушных линий.

Эта работа стала актуальнее сегодня в связи с выпадением снега в Ставрополе и необходимостью бесперебойного обеспечения населения светом и теплом.

Руководство электросетей увеличило количество оперативных бригад по ликвидации аварий для ускорения процесса восстановления. Предварительно назывались сроки в течение месяца для налаживания бесперебойного энергоснабжения города. Однако городские власти эти сроки не устроили и от собственников электросетей потребовали ускорения этого процесса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период 18−24 октября в краевой столице трижды происходили аварии с электроэнергией: на трансформаторе на «Западной» подстанции без света остались несколько тысяч жителей Юго-западного района и Мамайки. Были отключены светофоры, образовались пробки.

20 октября в Ставрополе авария привела к отключению электроэнергии у порядка 1 тыс. жителей Северо-западного района. 24 октября очередная авария оставила без света жителей Ленинского и Октябрьского районов краевой столицы.

Ответственность за подачу электричества городу лежит на Ставропольских электрических сетях, имеющих частных собственников. Всего предстоит исправить 99 фидеров.

После серии аварий в Ставрополе принято решение о ликвидации с 1 января 2017 года производственного подразделения Ставропольские сети. Полномочия по передаче электрической энергии перейдут собственнику сетей АО «Ставропольэнергоинвест». Прокурорская проверка выявила 24 нарушения закона, приведшие к серии аварийных отключений в Ставрополе из-за старения изоляции кабельных линий.

Вынесено четыре представления об устранении нарушений. Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении начальника Ставропольских электрических сетей.