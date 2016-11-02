Москва, 2 ноября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В январе — сентябре 2016 года госдолг регионов составил 2 264,2 млрд рублей, снизившись на 54,4 млрд рублей по сравнению с началом года, или на 2,3%, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

ИА REGNUM Долг

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга составили 115,8 млрд рублей, что на 10,7% выше показателя в аналогичном периоде 2015 года.

Задолженность по бюджетным кредитам продолжает увеличиваться в структуре долговых обязательств регионов: с 34,9% на начало года до 48,2% на 1 октября 2016 года.

Одновременно снижается удельный вес задолженности по кредитам, полученным регионами от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, с 41,6% до 30,1%.

Бюджетные кредиты из федерального бюджета предоставлены 66 регионам России в объеме 282,7 млрд рублей, что составляет 83,6% предусмотренных средств. Объем возвращенных регионами бюджетных кредитов составил 91 млрд рублей.