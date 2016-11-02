Москва, 2 ноября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Переименовать Ленинский проспект в шоссе Ивана Грозного предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Нам надо, может быть, Ленинский проспект переименовать в шоссе Ивана Грозного, чтобы из Внуково, когда ехали иностранные делегации, понимали, куда едут: Иван Грозный шоссе, а впереди Кремль и стоит князь Владимир (памятник)», — говорит парламентарий на заседании Госдумы.

По мнению депутата, «это бы впечатляло их, поэтому это тоже имеет значение».

Жириновский настаивает на том, чтобы давать улицам имена тех деятелей, которые подняли Россию: Иван Грозный, Петр Первый и так далее.