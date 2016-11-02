Москва, 2 ноября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В Москве зафиксировано более 1600 иностранцев с нелегальными патентами. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы, к мигрантам, не оплатившим вовремя патент после уведомления, будут применены санкции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты (фрагмент)

«Они разыскиваются органами правопорядка и при обнаружении будут оштрафованы в соответствии с Кодексом административных правонарушений РФ на сумму 5 000 — 7 000 рублей и выдворены. В дальнейшем въезд в Россию им будет запрещен», — уточнили в пресс-службе.

Всего управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве выявлены факты недействительности более 3000 патентов трудовых мигрантов из-за неоплаты. В пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы подчеркнули, что всем, кто не оплатил патент, были высланы СМС-уведомления, однако платежи не состоялись.

Напомним, стоимость патенты для трудовых мигрантов составляет 4200 рублей. Всем мигрантам необходимо самостоятельно оплачивать патенты через банк. Как ранее заявил глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников, по итогам первых 6 месяцев 2016 года введение патента для мигрантов принесло в бюджет Москвы 6,8 млрд рублей.