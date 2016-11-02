Москва, 2 ноября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Госдума утвердила своих представителей в Национальной финансовом совете (НФС), передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября. Представителями нижней палаты парламента стали глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») и глава комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Среди полномочий членов НФС — рассмотрение годового отчета ЦБ РФ, рассмотрение вопросов совершенствования развития финансового рынка и банковской системы, рассмотрение отчета совета директоров ЦБ о реализации денежно-кредитной политики, обеспечение стабильности национальной платежной системы.

Национальный финансовый совет — коллегиальный орган Банка России, в настоящее время его председателем является глава Минфина Антон Силуанов, заместителем председателя НФС — председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В НФС входят представители администрации президента РФ, правительства РФ, Госдумы и Совфеда.