Санкт-Петербург, 2 ноября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Аварии в Тосненском и Выборгском районах Ленинградской области минувшим утром унесли жизни четырех человек. Об этом сегодня, 2 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Tomsk.ru ДТП

В 5:30 в Выборгском районе Ленобласти на 43 км автодороги «Молодежное — Верхнее Черкасово» водитель, 1987 года рождения, управляя автомобилем Audi A6, на закруглении дороги не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет, а затем врезался в дерево.

По данным очевидцев, эта авария произошла в районе поселка Каменка. «Легковушка с двумя военными, не справился с управлением на повороте. В результате чего снесли сосну», — пишут свидетели ДТП.

В результате аварии, как сообщают в УГИБДД, от полученных травм скончался водитель, а также пассажир — мужчина 1994 года рождения.

Очевидцы добавляют, что это не первый случай на сложно повороте. «Дорожка там с веселыми поворотами! В ночь с субботы на воскресенье тоже вояки улетели на той же дороге, парням повезло больше — увезли в больничку пятерых. Своими силами вытаскивали их до приезда спецслужб!», — рассказал свидетель похожего ДТП.

Еще одна авария с двумя погибшими произошла в 7:00 в Тосненском районе Ленобласти, на пересечении автодорог А-120 и «Павловск — Косые Мосты». Водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2107, при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество грузовому автомобилю.

Очевидцы добавляют, что в результате лобового столкновения в районе Форносово перевернулась фура. «Этот перекресток уже унес очень много жизней!!! Куда люди торопятся!!», — добавляют свидетели последствий страшного ДТП.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля ВАЗ получили травмы, не совместимые с жизнью.