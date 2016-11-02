Москва, 2 ноября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В Москве мировой суд добавил еще 10 суток административного ареста за вождение без прав фигуранту дела о гонках с полицией на Gelandewagen — Абдувахобу Маджидову, сообщает «Эхо Москвы».

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Такое решение принял мировой судебный участок 417. Ранее 1 ноября было вынесено решение о пяти сутках ареста за аналогичное правонарушение — Маджиждова остановили без прав 31 октября.

Начало исчисления срока административного ареста судья назначила с момента завершения ареста. Напомним, 21 сентября Маджидов, лишенный прав на четыре месяца с 14 июля, был остановлен полицией на улице Знаменка. Он находился за рулем автомобиля без прав.

Ранее Маджиджов был оправдан по делу о гонках на Gelandewagen, он находился за рулем джипа.