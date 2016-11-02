Нарьян-Мар, 2 ноября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Важнейшими объектами охраны в природном парке «Северный Тиман» станут краснокнижные виды флоры и фауны, а также места нагула и нереста ценных пород рыб. Экологическое обследование территории готовилось полгода — документально и с выездами на местность. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации округа.

White8ManART Лист дерева

В границах природного парка «Северный Тиман» как самостоятельные ООПТ будут находиться памятники природы «Каменный город» и «Каньон Большие ворота» на реке Белая. Помимо этого, в центре парка выделена природоохранная зона с усиленным режимом охраны. На данном участке планируется запретить все виды хозяйственной деятельности, а также охоту и рыбалку в любом виде. Осуществлять контроль будут сотрудники КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей среды». На остальных участках создаваемого природного парка будут разрешены туризм, научные исследования, традиционное природопользование — оленеводство, а также любительская рыбалка и охота по согласованию с казенным учреждением.

Следующая стадия работы — общественные слушания, на которых будут рассмотрены материалы экологического обследования территорий. Также будет проведена экспертиза проекта, его согласование с федеральными органами и постановка новой особо охраняемой природной территории на кадастровый учет.

Вся работа по созданию природного парка «Северный Тиман» завершится в 2017 году, объявленном Годом экологии.