Красногорск, 2 ноября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В интернете на сайте Сhange.org набирает популярность петиция, созданная жительницей города Железнодорожный Московской области Екатериной Мягковой на имя президента РФ Владимира Путина, с просьбой законодательно запретить массовую травлю собак в Подмосковье. Как корреспонденту ИА REGNUM пояснила президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская, травлей животных занимаются не только догхантеры, но и коммунальные службы, оказавшиеся в законодательной ловушке.

Publicdomainpictures.net Бездомная собака

«Я прошу услышать свою душу и сердце и потратить толику своего внимания и времени на проблему массового отравления собак в Московской области. 29.10.2016 года мой семимесячный щенок мопса получил сильнейшее отравление изониазидом, яд, который повсеместно распространяют, изощренными способами по улицам, паркам, скверам и дворовым территориям догхантеры. Это уже не первый год происходит. В основном осенью и весной. Используют не только мясо, но и ливерную колбасу. Таблетки пихают в дозах смертельных. Изониазид не имеет ни вкуса, ни запаха», — заявляет автор петиции Екатерина Мягкова.

Как отмечает активист, смертельную опасность яд представляет не только для собак, но и для людей, ведь догхантеры разбрасывают его на территориях школ, на детских площадках, в скверах и парках.

«Будьте бдительны! Будьте осторожны, даже если у вас нет собаки, вы должны знать — яд смертельно опасен и для человека, особенно для ребёнка. Иногда достаточно случайного прикосновения к отраве, чтобы случилось непоправимое», — заключает Мягкова.

Как корреспонденту ИА REGNUM, в свою очередь, заявила Светлана Ильинская, законодательно необходимо запрещать не саму травлю, так как в РФ существует соответствующий закон о жестоком обращении с животными, а изменить правила отлова бездомных животных.

«Требовать надо не запрета на травлю — это бесполезно, да и так запрещено. Требовать надо, чтобы были прописаны именно механизмы по решению проблем бездомных животных. Законными способами надо изъять безнадзорных животных. В стране была проведена диверсия, которая искусственно создала проблему бездомных животных. Травят собак именно коммунальные службы целенаправленно, так как у них связаны руки. Они не могут законными способами изъять животных безнадзорных. Сейчас их отлов — не обязателен, а проводится только по желанию, а изымать можно только в питомники, а питомников на всех просто не хватает. Это и создало коллапс, так как это нереально. Помимо этого, существуют стаи, которых просто невозможно отловить — они одичалые. Поэтому муниципальные власти вынуждены прибегать к такому тайному способу травли», — пояснила Ильинская.

По мнению президента Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирины Новожиловой, государство не уделяет должного внимания проблеме догхантеров и жестокому обращению с животными, что и развязывает руки гражданам.

«Бороться с этим бесперспективно, и подходить надо к истоку проблемы. Когда государство долгие годы никак не желает формулировать свою позицию по этому вопросу, мы так и будем стоять на месте. Мы хорошо знаем идеологов движения догхантеров. Просто позиция государства по ним не была высказана, а сейчас эти люди сидят экспертами на центральных каналах. Поэтому мы сейчас живем в таком зазеркалье странном. Спецслужбам хватило бы за раз разрулить тему, вычислив через айпи-адреса, откуда вывешиваются фото с расчлененными и отравленными животными, было бы желание, а его нет. Отравления — один из видов самого подлого преступления, когда поймать за руку очень сложно. Нужно устанавливать камеры и доказывать причинно-следственную связь, а полиция совсем не хочет с отравленями возиться», — заявила Новожилова.

Отметим, петиции против действий догхантеров необходимо набрать 200 подписей для ее официального рассмотрения. На данный момент ее уже подписали более 120 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема травли собак догхантерами актуальна и в других регионах страны уже несколько лет. Так, в Москве от яда погибают как бездомные, так и домашние животные. По словам вице-президента Центра правовой зоозащиты Александра Кулагина, травля животных выгодна коррупционерам, проводящим схемы по отмыванию бюджетных средств, выделяемых властями на программы по «гуманному регулированию численности бездомных животных».