Екатеринбург, 2 ноября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Свердловская область занимает первое место среди регионов России по количеству людей с ВИЧ-инфекцией на каждые 100 тыс. населения. В Екатеринбурге официально объявлено об эпидемии ВИЧ — здесь инфекцией заражен почти каждый 50-й житель, заявила первый заместитель начальника управления здравоохранения города Татьяна Савинова, сообщает Ura.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

По словам чиновника, показатель зараженности в областном центре составляет 1826 человек на 100 тыс., это 1,8% населения мегаполиса. Всего в Екатеринбурге зарегистрировано 26 693 случая ВИЧ-инфекции, однако это официальные данные, фактически же заболеваемость выше.

«Мы уже давно вышли в генерализованную стадию распространения инфекции — когда показатель поражения на территории свыше 1%», — сообщила Савинова.

Наибольшее количество заражений ВИЧ — 52% — происходит наркотическим путем. На долю половых контактов приходится 46% случаев инфицирования. Медики отмечают, что резкое увеличение числа ВИЧ-инфицированных в последнее время происходит именно за счет полового пути передачи.

При этом рост заболеваемости отмечается для возрастных категорий 30−39 и 40−49 лет. ВИЧ получил более интенсивное распространение, выйдя в социально благополучную среду, добавила Савинова.

Представитель горздрава отметила, что благодаря работе с подростками 10−15 лет, проведенной 10 лет назад, сейчас среди молодежи случаи заражения редки: 1−2 человека в год. По ее мнению, наиболее действенным способом борьбы с ВИЧ является информирование населения об эпидемии.