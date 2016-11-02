Москва, 2 ноября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение ввести в Алеппо очередную гуманитарную паузу; режим прекращения огня будет действовать в городе 4 ноября с 09:00 до 19:00. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По его словам, решение о начале гуманитарной паузы принято «во избежание бессмысленных жертв» по поручению президента России Владимира Путина. Данное решение согласовано с руководством Сирийской Арабской Республики.

Все ранее подготовленные в Алеппо российским Центром примирения гуманитарные коридоры будут работать для выхода гражданского населения и боевиков. Будет обеспечена безопасность выхода вооруженных формирований и мирных жителей из г.Алеппо.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, гуманитарная пауза в Алеппо действовала с 20 по 22 октября. Для выхода из города российские и сирийские военные организовали восемь коридоров: шесть для мирных жителей и два — для боевиков. Террористы отказались покидать захваченные позиции и под угрозой смерти запретили выходить мирным гражданам.

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