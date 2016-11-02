В муниципалитете Ярославля рассмотрят проект мэрии о процедуре выборов мэра
Ярославль, 2 ноября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Новый проект положения о процедуре выборов мэра Ярославля будет рассмотрен в ходе текущего заседания муниципалитета города 2 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Накануне комиссия муниципалитета по законности отказалась рассматривать этот проект, аргументируя своё решение предоставлением проекта лишь за 10 минут до начала работы комиссии, а так же в силу отсутствия заключений по проекту от контролирующих органов. Заседание комиссии было перенесено на утро 2 ноября, одна оно не состоялось в силу отсутствия кворума.
Тем не менее, по инициативе мэрии этот вопрос был включён в повестку дня текущего заседания муниципалитета. Голосование по этому поводу проходило в поимённом режиме.
В настоящее время заседание муниципалитета города Ярославля продолжается.