Ярославль, 2 ноября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Новый проект положения о процедуре выборов мэра Ярославля будет рассмотрен в ходе текущего заседания муниципалитета города 2 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Муниципалитет города Ярославля

Накануне комиссия муниципалитета по законности отказалась рассматривать этот проект, аргументируя своё решение предоставлением проекта лишь за 10 минут до начала работы комиссии, а так же в силу отсутствия заключений по проекту от контролирующих органов. Заседание комиссии было перенесено на утро 2 ноября, одна оно не состоялось в силу отсутствия кворума.

Тем не менее, по инициативе мэрии этот вопрос был включён в повестку дня текущего заседания муниципалитета. Голосование по этому поводу проходило в поимённом режиме.

В настоящее время заседание муниципалитета города Ярославля продолжается.