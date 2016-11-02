Москва, 2 ноября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Соглашение между правительством РФ и правительством Исламской Республики Иран о поощрении и взаимной защите капиталовложений и Протокол к Соглашению внесены в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Речь идет, прежде всего, о допуске капиталовложений инвесторов государства одной договаривающейся стороны на территорию государства другой договаривающейся стороны в соответствии с законодательством государства принимающей договаривающейся стороны.

Предусматривается предоставление каждой стороной капиталовложениям инвесторов государства другой договаривающейся стороны режима не менее благоприятного, чем тот, который предоставляется капиталовложениям собственных инвесторов или капиталовложениям инвесторов любого третьего государства.

Каждая сторона сохраняет права применять и вводить изъятия из национального режима в отношении иностранных инвесторов и их капиталовложений, включая реинвестированные капиталовложения. Кроме того, в соответствии с Соглашением ни одна из сторон не обязана распространять на капиталовложения инвесторов государства другой договаривающейся стороны преимущества, которые она предоставляет капиталовложениям инвесторов любого третьего государства в связи с участием в зоне свободной торговли, таможенном или экономическом союзе или в любых аналогичных интеграционных образованиях, а также на основе соглашений об избежании двойного налогообложения или других договоренностей по вопросам налогообложения.

Документы предусматривают гарантии защиты капиталовложений инвесторов от принудительного изъятия: национализации, экспроприации или иных мер, имеющих аналогичные последствия, за исключением случаев, когда такие меры принимаются в общественных интересах, в соответствии с законодательством государства принимающей договаривающейся стороны, на недискриминационной основе и сопровождаются выплатой быстрой, адекватной и эффективной компенсации.

Кроме того, закрепляется право инвесторов на получение компенсации в случае причинения вреда или нанесения ущерба их капиталовложениям и доходам, в частности вследствие войны, вооруженных конфликтов, гражданских беспорядков.

Прописана гарантия беспрепятственного перевода за границу доходов и других платежей в связи с капиталовложениями в соответствии с законодательством государства договаривающейся стороны, на территории которого осуществлены капиталовложения.

Предусмотрено обеспечение надлежащих способов судебной защиты прав инвесторов за счет возможности использования современных процедур разрешения споров между одной договаривающейся стороной и инвестором государства другой договаривающейся стороны, а также способов урегулирования споров между договаривающимися сторонами относительно толкования и применения положений Соглашения.