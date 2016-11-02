Сыктывкар, 2 ноября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. В рамках данного соглашения стороны договорились о долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах деятельности, а также утвердили план совместных мероприятий по реализации достигнутых договорённостей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Rkomi.ru Подписание соглашения о сотрудничестве

Соглашение, в частности, предполагает: укрепление и расширение торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами, увеличение товарооборота, насыщение потребительского рынка отечественными товарами и обеспечение продовольственной безопасности, в том числе в целях содействия импортозамещению; взаимодействие и обмен опытом в области развития сельского хозяйства; создание условий для стимулирования предпринимательской активности, содействие в поиске деловых партнёров и обмене деловыми предложениями; создание благоприятных условий для разработки и реализации совместных проектов, направленных на развитие экономики; сотрудничество и обмен опытом в сферах образования, здравоохранения, развития физической культуры и спорта, туризма, юстиции.

Сергей Гапликов поблагодарил делегацию Чувашии за проявленный интерес к экономическому и инвестиционному потенциалу Республики Коми, отметив перспективы развития давних дружеских связей, объединяющих сегодня оба региона.

«Хотел бы отметить, что сегодня в наших планах не только сотрудничество в области промышленности, сельского хозяйства, культуры и туризма, но и в гуманитарной сфере, в вопросах развития молодёжи и межнациональных связей. Нас интересует обмен опытом в сфере медицины и образования, в том числе в части подготовки высококлассных специалистов. Мы благодарны делегации Чувашии за визит в нашу республику. Уверен в перспективах развития наших двухсторонних отношений», — отметил Сергей Гапликов.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев поблагодарил главу Республики Коми Сергея Гапликова за тёплый приём и возможность посетить местные предприятия, перспективы и потенциал развития которых привлекли интерес предпринимателей Чувашии.

«Товарооборот между нашими регионами развивается, особенно по продукции электротехнической и химической промышленности, общепита. В Республике Коми мы для себя отметили развитие переработки древесины — это использование современных технологий на предприятиях мирового уровня. Поэтому в этой части мы также видим перспективы — чтобы в рамках взаимовыгодного сотрудничества и обозначенной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным государственной политики импортозамещения мы покупали вашу продукцию, а вы нашу» — прокомментировал Михаил Игнатьев.

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение пяти лет.

Ранее глава Республики Коми Сергей Гапликов и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили планы по взаимодействию между правительствами регионов на ближайшую перспективу.