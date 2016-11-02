Москва, 2 ноября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. На открытии торгов курсы доллара и евро выросли до максимума. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По состоянию на 10:00 мск курс доллара составил 63,46 руб — рост в 14 копеек. Европейская валюта подорожала на 24 копейки, стоимость евро составила 70,24 руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская валюта сдала позиции в вечернюю (1 ноября) сессию после обвала цен на нефть. По итогам сессии цена на Brent снизилась на 1,17%, до $47,90 за баррель. Участники рынка закладывают в цены провал встречи ОПЕК, предстоящей в конце ноября.