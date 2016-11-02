Саратов, 2 ноября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. В 2016 году продолжается тенденция роста числа поступающих в региональное Управление Роспотребнадзора обращений по вопросам защиты прав потребителей: общее количество достигло 3665, что на 10,6% больше, чем в 2015 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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В общем объеме всех полученных в 2016 году обращений по вопросам, связанным с защитой прав потребителей, доля обращений, поступивших непосредственно от граждан (2342), составила 63,9%.

Среди общего количества поступивших обращений превалируют жалобы на нарушения прав потребителей в сфере услуг, доля которых составила 53,3%. Рост обращений по вопросам предоставленных услуг произошел вследствие увеличения количества обращений потребителей по вопросам защиты их прав в сфере финансовых услуг, услуг связи.

Структура обращений по вопросам защиты прав потребителей следующая: обращения в сфере розничной торговли — 44,7%, из них: реализация промышленных товаров — 65,7%, продовольственных товаров — 22,3%, торговля по образцам — 7,8%, дистанционная продажа — 4,2%.

Обращения в сфере оказания услуг — 53,3%, из них: финансовые услуги — 18,2%, услуги ЖКХ — 17,9%, услуги связи — 17,0%, бытовое обслуживание населения — 9,9%, услуги общественного питания — 5,6%, медицинские услуги — 4,4%, риелторские услуги — 1,4%, услуги платежных агентов — 1,3%.

Обращения по вопросам защиты потребительских прав при оказании транспортных, гостиничных, туристических услуг, услуг автостоянок, киновидеообслуживания, ремонта и обслуживания автотранспортных средств не превышают 1%.

В 76% случаев заявителям были даны необходимые разъяснения, 18,8% обращений направлено на рассмотрение в иной государственный орган в рамках предоставленных полномочий, 11,5% обращений от общего числа принятых к рассмотрению послужили поводом к проведению проверок и/или возбуждению дела об административном правонарушении; 5,2% обращений стали основаниями для проведения административных расследований.

Значительное место в деятельности Управления занимает профилактическая работа, направленная на защиту прав потребителей, в результате чего в добровольном порядке удовлетворено 613 обращения гражданско — правового характера, тем самым предотвращено ущерба имуществу потребителей при оказании услуг, реализации товаров, не соответствующих требованиям потребительского законодательства на сумму около 3,5 млн рублей, отмечают в отделе по защите прав потребителей.