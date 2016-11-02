Ташкент, 2 ноября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Правительство Узбекистана вынесло постановление, согласно которому с 1 января 2017 года цены на лекарства будут строго регламентированы.

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Оптовая и розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения будет осуществляться с применением предельных торговых надбавок в размерах не более 15% от покупной стоимости, для розничной реализации — не более 20% от оптовой цены.

Для осуществления системного контроля за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами будет образована Республиканская комиссия. Она же займется проведением системного анализа состояния обеспеченности фармацевтического рынка основными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Комиссия также будет отвечать за установление размеров фиксированных цен на социально значимые лекарственные средства и организацию доведения их до организаций, реализующих лекарственные средства и изделия медицинского назначения. «Установить, что все медицинские учреждения государственной системы здравоохранения закупают в установленном порядке лекарственные средства и изделия медицинского назначения, по ценам, не превышающим установленных Республиканской комиссией фиксированных оптовых цен», — говорится в документе.

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя премьер-министра Узбекистана Рустама Азимова и заместителя премьер-министра республики Адхама Икрамова.

По мнению независимых экспертов, в настоящее время в розничных сетях Ташкента наценка на лекарственные средства может доходить до 70−100%.